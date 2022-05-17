الاستخبارات الروسية: تدريب إرهابيين في قاعدة التنف للحرب إلى جانب النظام الأوكراني

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تجند إرهابيين موجودين في سورية بمن فيهم إرهابيو تنظيم (داعش) للمشاركة في الحرب مع النظام الأوكراني.

ونقل موقع روسيا اليوم الإلكتروني عن الاستخبارات الروسية قولها: إنه يجري تدريب إرهابيين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سورية لإرسالهم للحرب مع النظام الأوكراني مشيرة إلى أنه يتم تدريب نحو 500 إرهابي من تنظيم (داعش) وإرهابيين آخرين من دول القوقاز وآسيا الوسطى.

وأكدت الاستخبارات الروسية أن فصائل الإرهابيين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سورية والآن في أوكرانيا أيضا.