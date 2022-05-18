أسئلة واستفسارات عن مصير توصيات مجلس حلب..!

حلب – معن الغادري

أسئلة واستفسارات عدة يجدد المواطنون طرحها على المعنيين ومديري المؤسسات الخدمية على وجه الخصوص تتمحور حول مصير القرارات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعات مجلسي المحافظة والمدينة خلال أعمال دوراتهما العادية وهل تأخذ طريقها إلى التنفيذ أم تبقى حبراً على ورق.

أحمد الياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أكد أن كل ما يتم طرحه خلال الاجتماعات يحظى بالاهتمام والدعم والمتابعة من قبل المكاتب المختصة، وأهمية هذه الاجتماعات تكمن في جدية النقاشات والمواجهة المباشرة بين أعضاء المجلس والمديرين المعنيين، ما يسهم في خلق حالة من التفاعل الايجابي وامكانية إيجاد الحلول الممكنة دون تأجيل.

وأضاف الياسين: “نعمل في ظروف صعبة وضمن الامكانات المتاحة وهناك أولويات وفي مقدمتها السعي للنهوض بالواقع الخدمي وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين في المجالات كافة”.

وبين الياسين أن المقترحات والتوصيات التي تصدر عن مجلس المحافظة ليست ملزمة، وإنما يتم رفعها إلى المديريات والمؤسسات المعنية ومدى تنفيذها مرهون بتوفر الامكانات، وبطبيعة الحال قد لا يكون العمل بمستوى الطموحات بالنظر إلى الصعوبات والإمكانات المتواضعة، ولكن تبقى طلبات المواطنين بتوفير أفضل الخدمات واحتياجاتهم طلبات محقة؟

وكان مجلس المحافظة قد اختتم أعمال دورته العادية الثالثة موصياً بفصل الكهرباء الصناعية عن الكهرباء السكنية، وتخصيص المدينة الصناعية في الشيخ نجار بكميه 75 ميغا (بعد تشغيل المحطة الحرارية) لتحسين التغذية الكهربائية في أحياء المدينة.

كما أقر المجلس خطة مؤسسة المياه التي تم اعتمادها في اجتماع لجنة المرافق والخدمات، من خلال وضع جدول أسبوعي لتقنين المياه في الأحياء الغربية”، بهدف تحسين تغذية الأحياء الشعبية “الشرقية” بمياه الشرب.

كما تركزت مطالب أعضاء مجلس المحافظة حول الازدحام في مركز الهجرة والجوازات، وتحسين ظروف العمل فيه لخدمة المواطنين، ومعالجة الشكاوى والمتعلقة بالامبيرات، ومياه الشرب.

وقدم المدراء المعنيون إجابات مفصلة حول استفسارات الأعضاء ومداخلاتهم.

كما استضاف المجلس أعضاء البرلمان الطليعي في حلب الذين شاركوا بالنقاشات وطالبوا الخدمية بإعادة النظر بآلية عمل الأمبيرات والاستمرار بإزالة الأنقاض في الأحياء الشعبية، وإنشاء مساحات خضراء في المدارس، وزيادة بوابات الانترنت، ومعالجة انقطاعات مياه الشرب في أحياء المدينه خصوصاً الشعبية منها.

ونوه أمين فرع الطلائع بحلب موسى الأحمد بمبادرة مجلس المحافظة باستضافة البرلمان الطليعي بهدف تحسين مهارات التواصل والحوار والنهوض بالمستوى الثقافي والمعرفي لدى الأطفال.