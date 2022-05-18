أفضل الزيوت لشعر صحي في فترة الصيف

تتعدد فوائد استخدام الزيوت الطبيعية للشعر ابتداء من تحسين مشاكل فروة الرأس الجافة وعلاج تساقط الشعر إلى إضافة اللمعان والحماية من التلف، تقدم الزيوت الطبيعية طريقة صديقة للبيئة للعناية بشعرك، كما أن استخدام الزيوت الطبيعية مفيد أيضاً للبيئة ولصحتك العامة، لأنه يقلل من التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

وعن أفضل الزيوت التي من الممكن أن نستخدمها لشعرنا خلال الصيف، ذكر موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي المتخصص 5 أنواع منها لاحتوائها على فيتامينات ومعادن أساسية وهي:

*زيت جوز الهند: مفيد للبشرة، كما يحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية التي تسمح له باختراق الشعر بعمق دون أن يتبخر، غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. هذا الزيت مثالي لجميع أنواع الشعر، ويعد مفيداً للذين يرغبون في إصلاح الشعر التالف والأطراف المتقصفة، ويوصى به للأشخاص الذين يعانون من بطء في نمو الشعر.

*زيت الأرغان: المعروف أيضاً باسم الزيت المغربي، غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ، زيت الأرغان لا يجعل شعرك يبدو رائعاً فحسب، بل له أيضاً العديد من الصفات الوقائية.

*زيت الخزامى: أظهرت الدراسات أن الاستخدام الموضعي لزيت الخزامى يعزز نمو الشعر ويمكن حتى أن يمنع تساقط الشعر، مثالي لجميع أنواع الشعر خاصةً الشعر الدهني.

*زيت اللوز الحلو: يحتوي هذا الزيت على فيتامين إي والأحماض الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة، إلى جانب المغنيسيوم الذي يقلل من تكسر الشعر ويساعده على النمو.

*زيت بذور العنب: زيت بذور العنب هو زيت شعر سحري آخر ليس له رائحة على الإطلاق ويتم استخلاصه من بذور العنب، وهو مصدر غني لفيتامين E والأحماض الدهنية، ويستخدم هذا الزيت للعناية بالشعر والبشرة على حد سواء؛ حيث يتم امتصاصه بسهولة، إنه زيت خفيف يجعل الشعر ناعماً وخالياً من التجعد.