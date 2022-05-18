“التنمية الإدارية” تعلن عدد المقبولين في المسابقة المركزية

بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنه تم قبول 208 آلاف متقدم للاشتراك في المسابقة المركزية، كما تم رفع الملاحظات وتدقيقها وتصحيحها وقد قطعنا الشوط الاصعب في إجراءات المسابقة وضمن زمن قياسي ونسبة غير المقبولين فيها متدنية جداً ولا تتجاوز واحدا بالمئة من أصل 210 آلاف متقدم.

وحول المتقدمين غير المقبولين في المسابقة أوضحت سفاف أن هناك أسباباً عدة لرفضهم، منها ما يتعلق بالعمر تحت سن 18 عاماً أو بوثيقة غير محكوم وأخرى تتعلق بالتقدم على الشهادة غير المطلوبة بالإضافة إلى من تقدموا على مركز عمل وظيفي لا يتطابق مع بطاقة الوصف الوظيفي ما أدى إلى رفض رغبة له لتبقى رغبتان.

ولفتت سفاف إلى أن هناك خمسة أيام أمام المتقدمين المرفوضة طلباتهم لتقديم اعتراضاتهم وذلك في الأمانة العامة بالمحافظة التي يتبعون لها اعتباراً من الغد.

وبينت سفاف أن الامتحانات ستتم في الجامعات عدا المحافظات البعيدة فيمكن إجراؤها في المدارس وسيتم نشر النتائج على صفحات التواصل الاجتماعي للأمانات العامة في المحافظات لافتة إلى أن المسرحين سيحصلون على درجات تفضيلية تعويضاً عن كل عام خدمة تصل إلى حد 10 سنوات كما يتم اعتبار جزء العام درجة كاملة وذلك بعد أخذ الدرجات بشكل دقيق من وزارة الدفاع مشيرة إلى وجود نموذج سيتم طرحه بتاريخ 5-6 على موقع الوزارة لتبيان ذلك.