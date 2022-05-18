الصبار الأملس كبديل علفي منخفض التكاليف

بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس محمد حسان عكو أن مشروع تطوير الثروة الحيوانية يعمل على توسيع تجربة زراعة الصبار الأملس العلفي من خلال توزيع الواح الصبار على مربي الثروة الحيوانية وتدريبهم على زراعتها والاهتمام بها.

ووفقاً لعكو يعتبر الصبار الأملس مادة علفية مستساغة للحيوانات وله فوائد أخرى كاستخدامه سياجا حول المشاريع الزراعية والحصول على مردود مادي من ثماره ويحتوي كمية كبيرة من الماء بنسبة 95 بالمئة تقلل من استهلاك الحيوان للماء وخاصة صيفاً إضافة لقدرته على التكيف مع آثار تغير المناخ وتحمل الجفاف ولا يتطلب الكثير من المياه لينمو ويمكن للمزارعين الاستمرار في إنتاج الأعلاف وإطعام حيواناتهم حتى في حالة ندرة المطر لافتاً إلى أنه يستخدم كغذاء تكميلي بالنسبة للماشية كونه غنيا بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وبمستويات معتدلة من البروتين والألياف.

وأكد عكو أنه تم تخصيص نحو 40 ألف لوح سنوياً لتوزيعها على المربين الراغبين بزراعتها حسب مساحة أراضيهم مشيراً إلى وجود أربعة مشاتل تنتج الصبار الأملس موزعة في ريف دمشق واللاذقية والسويداء وفي منطقة الغاب.