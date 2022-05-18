الصين تدعو العالم للحوار بدلاً من المواجهة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ جميع دول العالم إلى الحوار بدلاً من المواجهة والصدامات مشدداً على أهمية تحقيق التعددية الحقيقية والبناء المشترك من أجل حشد الموارد الدولية لمواجهة التحديات وتعزيز التنمية المشتركة.

وأشار بينغ في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى السبعين لتأسيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والقمة العالمية إلى التغيرات غير المسبوقة في العالم ودخول العالم إلى مرحلة جديدة من الاضطرابات والتغيرات داعياً إلى إعادة النهوض بالتجارة والاستثمار وتعزيز التنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية لدول العالم بما يدفع الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمات.

ولفت إلى ضرورة استكمال الحوكمة العالمية حيث تترابط الدول ترابطاً وثيقاً في المستقبل والمصير مبيناً أن تشكيل الدوائر الضيقة في العالم لا يجر إلا الانقسام فيجب التمسك بتعددية الأطراف الحقيقية وممارسة مفهوم الحوكمة العالمية.