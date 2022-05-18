الكوادر الفنية تتمكن من إصلاح تسرب مياه سد تسيل

درعا – دعاء الرفاعي

تمكنت الكوادر الفنية في مديرية الموارد المائية بدرعا بالتعاون مع غطاسين من فوج الإطفاء من إيقاف تسرب المياه من مفرغ سد تسيل بشكل كامل وإعادة ضخ المياه لشبكة الري وصولاً لحقول الفلاحين.

وأكد مدير الموارد المهندس غزوان البوش في تصريح خاص ل ” البعث ” أن مديرية الري بالمحافظة أغلقت السكر المفرغ من داخل بئر الدخول و على عمق (١٣م ) بالاستعانة بغواصين من فوج الإطفاء،مما أدى إلى تخفيف الهدر حتى تم اليوم و الانتهاء من عمليات الصيانة.

وقد أشارت ” البعث ” إلى الموضوع قبل أيام، وأكد وقتها المهندس البوش أن التسرب الحاصل من سد تسيل نتج أثناء تنفيذ صيانة لسكر مفرغ للسد مما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من المياه و عدم قدرة المزارعين على سقاية آلاف الدونمات من أراضيهم المزروعة بالمحاصيل الصيفية.

تجدر الإشارة إلى أن كمية التسرب تقدر بـ ١،٥م٣/ثا، و أن كامل كمية المياه المسربة ذهبت باتجاه سد الشهيد باسل الأسد عن طريق مجرى وادي الرقاد.

هذا وتقدر السعة التخزينية لسد تسيل ب ٦،٥ مليون متر مكعب ويروي حوالي مساحة ٦٠٠ هكتار من أراضي الفلاحين في تسيل و عدوان و جزء من أراضي فلاحي الشيخ سعد و نوى.