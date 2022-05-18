بعد تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط تراجع الدولار وإقبال المشترين من حائزي العملات الأخرى على شراء المعدن الأصفر.

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.56 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.66 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.31 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2057.35 دولاراً للأوقية.

مقالات ذات صلة

بوتين سيستقبل الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء القادم 

22-أبريل-2022

مقتل أحد متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي بريف حلب الشمالي

17-فبراير-2022

إصابة مدنيين بينهم طفل جراء تجدد الاقتتال فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

15-مارس-2022

” التجارة الداخلية “:مستعدون لتأمين الخبز للقامشلي

9-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى