بعد تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط تراجع الدولار وإقبال المشترين من حائزي العملات الأخرى على شراء المعدن الأصفر.

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.56 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.66 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.31 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2057.35 دولاراً للأوقية.