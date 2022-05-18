تأهل النيرب إلى دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

تأهل فريق النيرب إلى دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للموسم المقبل في ختام منافسات التجمع النهائي لدوري الدرجة الثانية لفئة الرجال لحساب المجموعة الثالثة بمشاركة أندية الصفصافة والنضال والرستن.

وضمن النيرب تأهله بعد احتلاله المركز الأول في التجمع النهائي برصيد 7 نقاط حيث تعادل في مباراته الأخيرة مع منافسه المباشر الصفصافة بثلاثة أهداف لكل منهما بعد أن فاز سابقاً على كل من النضال والرستن بالنتيجة ذاتها بهدفين دون مقابل.

واحتل الصفصافة المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد خمس نقاط من فوز على الرستن3-2 وتعادلين مع النضال 1-1 والنيرب 3-3.