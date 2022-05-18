روسيا تقدر عدد المختبرات البيولوجية الأمريكية بأكثر من 400

نقلت وكالة تاس عن نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف قوله اليوم: إن المختبرات البيولوجية الأمريكية المغلقة العسكرية والمدنية والتي تم إنشاؤها حول العالم تصل وفقاً لتقديراتنا إلى أكثر من 400 مختبر مضيفاً إن التهديدات الوبائية الجديدة تظهر حيث توجد مختبرات بيولوجية أمريكية مغلقة.

وأشار إلى أن أوكرانيا ليس لديها أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها ويتم تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والبحثية تقريباً لمصلحة أسيادها الغربيين ووفقا للبرامج التي وافقت عليها واشنطن مبيناً أنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لا يحق لأي دولة صنع وتخزين أسلحة بيولوجية.