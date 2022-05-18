كتابان مترجمان للغة الفارسية يوثقان لمرحلتين مهمتين في تاريخ سورية

أزيح الستار اليوم على هامش معرض طهران الدولي للكتاب عن كتابين مترجمين إلى اللغة الفارسية من تأليف الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية أحدهما بعنوان (عشر سنوات مع حافظ الأسد 1990-2000) والثاني بعنوان (حافة الهاوية وثيقة وطن).

وقال سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب في كلمة خلال المراسم “إن الكتابين اللذين ترجمهما إلى اللغة الفارسية رامين حسين‌ آباديان ونشرتهما مؤسسة الثقافة والصحافة الإيرانية مهمان لأنهما يوثقان لمرحلتين مفصليتين للغاية في تاريخ سورية الحديث والمعاصر.

وأكد السفير ديوب أهمية المشاركة الواسعة والمكثفة في معارض الكتب وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تقام في البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين سورية وإيران ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية.