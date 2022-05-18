مجلس الحسكة يعترض على تعيين متعهد مخبز الشهداء

الحسكة – إسماعيل مطر

فاجأ مدير المخابز في محافظة الحسكة مجلس المحافظة والمعنيين فيها بتعيين مشرف “متعهد” لمخبز الشهداء بمدينة القامشلي، ما حدا بأعضاء المجلس للاعتراض على هذا القرار لاسيما أنه تجاوز المجلس دون أن يمر عبره.

مدير المخابز عبد الله الهصر أوضح أن قرار إعطاء مخبز الشهداء بحي جرمز بمدينة القامشلي “لمتعهد خاص” جاء من قبل الإدارة العامة للمخابز، ولم يكن للفرع أي دور بذلك.

وتطرقت المداخلات إلى ظاهرة بيع السلل الغذائية الممنوحة من الجمعيات الخيرية في شوارع وأرصفة المدينة دون حسبب أو رقيب، والتي لم تستطع الجهات المعنية حلها علماً أنه تم طرحها في المجلس لأكثر من مرة.

وأشار المحافظ غسان خليل إلى أنه يتم العمل على احداث قاعدة البيانات الفرعية والتي بموجبها يتم إيصال المساعدات “السلل الغذائية” الى مستحقيها الفعليين، داعياً أعضاء المجلس إلى أخذ دورهم الحقيقي في حل الإشكاليات والصعوبات والمنغصات التي يعاني منها المواطن، لافتاً إلى أن بعض أعضاء المجلس يستغل منصبه ومهامه ليمارس نفوذه وفق المصالح الشخصية في وقت هناك من يلعب دوراً بارزاً بنقل هموم المواطنين والعمل على تأمين الاحتياجات والمساهمة في تحسين الواقع الخدمي.

عضو المجلس عبد العزيز حسن أكد وجود حالات خلل وفساد في الحصول على جواز السفر ولاسيما بعد اعتماد المنصة الإلكترونية في هذا الشأن والتي لم يستفاد منها في تسريع في عمليات الحصول على جواز السفر، ليبين المحافظ أن نهاية تلك الحالات مرتبط بإنجاز الجواز الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية الذي تعمل الوزاره على تنفيذه خلال الفترة القادمة.

كنا طالب الأعضاء بالمساواة في صرف طبيعة المناطق النائية للمعلمين سواء كانوا داخل مراكز المدن أو خارجها.

وشدد الأعضاء على ضرورة الاهتمام بالمنطقة الجنوبية وحفر آبار للاستخدامات المنزلية والعمل على تأمين خزانات لمياه الشرب وتوزيعها للأهالي الأشد فقراً والإسراع في تأمين مستلزمات الحصاد ومراكز التسويق من كوادر فنية وآليات وحصادات وأكياس خيش.