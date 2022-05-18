مصادرة وإتلاف مواد غذائية في الحسكة

قامت دوريات الرقابة التموينية في مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة الحسكة وبمؤازرة شرطة مجلس المدينة بمصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك وبعض أصناف المواد الغذائية وإتلافها أصولاً.

وبين رئيس مديرية الشؤون الصحية باسل العباوي أن الدوريات ومن خلال جولاتها المستمرة على الأسواق للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تباع قامت بضبط كميات من لحم مفروم وغير مفروم غير صالح للاستهلاك البشري إضافة إلى أربع كرتونات من أصناف البسكويت والشوكولا منتهية الصلاحية حيث تمت مصادرتها وإتلافها وتنظيم ضبوط بحق المخالفين.

ولفت العباوي إلى أن الدوريات مستمرة بجولاتها على الأسواق ومتابعة ومراقبة المواد الغذائية واللحوم والفروج وتبدي المديرية الجاهزية التامة لاستقبال شكاوى المواطنين على الرقم المباشر 221698.

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