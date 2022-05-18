نظام كييف يرتكب جريمة حرب في خيرسون

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف ارتكب جريمة حرب أخرى باستهدافه المناطق السكنية فى خيرسون التي لا توجد تشكيلات عسكرية روسية فيها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها: إنه في السادس عشر من أيار الجاري استخدم النازيون الأوكرانيون قاذفات الصواريخ المتعددة سميرتش لضرب المناطق السكنية فى خيرسون مشددة على أنه لا توجد وحدات عسكرية روسية في خيرسون وهو ما يعرفه الأوكرانيون جيدا لذلك تم توجيه الضربة عمداً ضد السكان المدنيين انتقاماً منهم لدعمهم إجراءات روسيا.