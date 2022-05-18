وزير الأشغال ل” البعث” : الوزارة بصدد إعادة هيكلة الشركات الإنشائية

حماة – حسان المحمد

تعتزم وزارة الأشغال العامة إعادة الهيكلة للشركات الإنشائية لاسيما أنها تلعب دوراً مهماً في مرحلة إعادة الاعمار .

ولفت وزير الأشغال المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح خاص ل ” البعث ” إلى أهمية هذا الإجراء وخاصة الشركات التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الاعتداءات الإرهابية الأمر الذي أثر سلباً على القطاع الانشائي ، علماً أن إعادة الهيكلة يساهم في تحقيق أهداف الشركات ورفع جودة أدائها لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية، مشيراً إلى الوزارة بصدد وضع أكثر من سيناريو لتطوير عمل هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وهذا يأتي ضمن مشروع الإصلاح الإداري كون وزارة الإشغال من أوائل الوزارات التي طبقت مشروع الإصلاح الإداري.

تصريح وزير الأشغال جاء على هامش زيارته إلى حماة وتفقده لمشاريع في المحافظة ، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية وتذليل العقبات التي تعترض العمل فيها بهدف إنجازها ووضعها في الخدمة خلال هذا العام.

واستمع الوزير من المعنيين مراحل الإنجاز ونسب التنفيذ

حيث أطلع على اعمال مشروع موقع عام جامعة حماة الذي يشمل البنى التحتية والنفق الخدمي بطول 4 كم بالإضافة إلى الطرق ومشاريع الصرف الصحي ، علماً بأن مساحة موقع الجامعة 1400 دونم وتستوعب 22 كلية مع الإدارة وقابلة التوسعة مستقبلاً

كما تفقد الوزير استكمال عقدة تل قرطل على طريق دمشق حلب الدولي، إذ بين مدير فرع المواصلات الطرقية المهندس خضر فطوم بأنه استأنف العمل في إنجاز العمل في العقدة بعد توقف دام لسنوات بسبب الأعمال الإرهابية علماً أن المشروع يتضمن تنفيذ عقدة طرقية مكونة من جسر فوق الأوتوستراد ووصلات طرقية تصل الطرق المحلية المحيطة بالطريق الدولي بأمان وهي تنفذ بكوادر شركاتنا الوطنية.

و تسهم هذه العقدة في تخديم كل التجمعات ‏السكانية على جانبي الطريق الدولي كقرى وبلدات براق وتقسيس وبسيرين وتل قرطل والسويدة إضافة إلى العديد من المنشآت الصناعية والزراعية وتأمين ‏السلامة المرورية لمستخدمي الطريق .

وقال المهندس فؤاد دردر مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان إنه سيتم تسليم 240 شقة سكنية للمكتتبين في مشروع حي ذي غار في نهاية الشهر القادم .