 وزير التعليم العالي يؤكد على دعم كافة متطلبات”الأسد الجامعي”

أكد الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع مجلس إدارة مشفى الأسد الجامعي على أهمية الجهود التي يقوم بها مشفى الأسد الجامعي سواء في دعم وتدريب الطلاب، والمعالجة شبه المجانية التي يقدمها المشفى للأخوة المواطنين، مشدداً على أهمية إنجاز بحوث علمية طبية من خلال العلاجات التي تتم في المشفى ومن خلال البيانات الإحصائية المتوفرة ونشرها في المجلات العلمية المحكمة للمساهمة في رفع ترتيب وتصنيف جامعة دمشق ومشفى الأسد الجامعي.

ولفت الوزير إلى أن مشفى الأسد الجامعي مرّ بالكثير من التحديات التي استطاع تجاوزها مستنداً على كوادره الطبية والتمريض والإدارية والفنية التي تعمل كأسرة واحدة, مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يجب الاستمرار بأداء المهام المنوطة به، ووضع آليات وخطط للسير في عمل المشفى وتقديم الخدمات الطبية للمجتمع .

وتطرق د.إبراهيم إلى العديد من القضايا التي تتعلق بالمواطنين والمرضى وضرورة الاهتمام وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لهم، مشدداً على أهمية الاهتمام بطلاب الدراسات العليا، والأجهزة وصيانتها بشكل دائم، وتأمين الأدوية، والمستلزمات الطبية, وكذلك الاهتمام بقسم الإسعاف وتجهيزه بشكل جيد .

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم الدعم للمشافي الجامعية وفق الإمكانات المتاحة لضمان توفير أفضل الخدمات للأخوة المواطنين .