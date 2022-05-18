ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة وحدة استشعار إلكترونية على شكل وشم لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ويتكون الوشم الإلكتروني من مواد مصنوعة من الحرير ويتم زرعه تحت الجلد، وهو يسطع بدرجات متباينة عند وضعه تحت الضوء المباشر لتوضيح درجة الأكسجين في الدم.

ويقول فريق الباحثين من جامعة تافتس بولاية ماساشوسيتس الأمريكية إن وحدة الاستشعار الجديدة مصنوعة من نوعية من الجيل مستخلصة من المكونات البروتينية للحرير، ومن خواص هذه المادة أنها تتوافق مع الأنسجة البشرية دون مشكلات.

ونقل الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في العلوم الطبية عن الباحث ديفيد كابلين المتخصص في مجال الهندسة الحيوية قوله إن “الحرير يتميز بالعديد من الخواص المتميزة، ومنها إمكانية تشكيله في صورة شرائح ورقائق ومواد جيل، كما يمكن تزويده بمكونات إضافية دون تغيير في خصائصه الكيميائية”، مضيفاً أن تحويل المادة الحريرية إلى مستشعرات لقياس نسبة الأوكسجين في الدم يفتح الباب على مصراعيه أمام تحويل إلى هذه المادة إلى وحدات لقياس خصائص حيوية أخرى لجسم الإنسان.

وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية “إندفانسد فانكشنال ماتيريال” استطاع الوشم الإلكتروني قياس نسبة الأكسجين في أجسام حيوانات التجارب بشكل فوري، كما رصد حدوث أي ارتفاع أو انخفاض في نسبة الأكسجين بدرجة دقة مرتفعة.

ويرى الباحثون إن هذه التقنية تنطوي على أهمية كبيرة لا سيما في الوقت الراهن مع انتشار جائحة كورونا، حيث يضطر بعض المرضى للتوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل في حالة تراجع نسبة الأكسجين لديهم ضمن مضاعفات الفيروس المستجد.