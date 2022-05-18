12 مليون غرامات تموينية بدمشق

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق سائق صهريج بمخالفة نقص مادة المازوت المدعومة الواردة الى محطة غرب الميدان بكمية 90 ليتر وتم تغريمه بمبلغ 459.000 ل. س، وضبط مخالف أخر بحوزته بيدون بنزين بكمية 18 ليتر كما تم ضبط معتمد خبز بحي الورود بمخالفة التعليمات الإدارية والتلاعب بالتخريجات عبر البطاقة الالكترونية وبيع كمية 3557 ربطة خبز تمويني خارج البطاقة وتم تغريم المخالف بمبلغ 12.911.910 ل. س كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفرسوسة ومساكن برزة

وفي نهر عيشة تم ضبط مخالفة حيازة نتر فروج و جلود غير صالحة للاستهلاك البشري بكمية 39 كيلو بهدف إعادة تدويرها من خلال الطحن ، وفي الصناعة تم ضبط فرم اللحم الابيض بشكل مسبق بكمية 8 كغ، وضبط مخالف بحوزته 11كيلو لحم احمر بعظمة ضمن عبوة بلاستكية، وبمخالفة الفرم المسبق اللحم الاحمر بباب سريجة كما طالت الضبوط مخالفة البيع بسعر زائد للصمون والمعجنات في (المزة جبل، التضامن، الصناعة) والاعلان بسعر زائد للحلاوة في (كفرسوسة، الشيخ سعد) وعدم تأدية الخدمة المطلوبة لمحل صيانة طابعات بالمرجة. وتم ضبط بمخالفة التعليمات الادارية لوسائط النقل داخل المدينة، وتنفيذ عدة اغلاقات ادارية بالشمع الاحمر لفعاليات تجارية في (كفرسوسة، الميدان، البرامكة، شارع الثورة، الحريقة) حيث تم سحب عينة غذائية من الميدان والفحامة لبيان مطابقتها المواصفات السورية.