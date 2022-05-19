إنجاز مميز لمنتخب المضرب في غرب آسيا

استطاع منتخبنا الوطني بكرة المضرب لفئة الأشبال والشبلات إنهاء مشاركته في بطولة الاتحاد الدولي لمنطقة غرب آسيا تحت ١٤ سنة، والتي استضافها الأردن، بأفضل نتيجة ممكنة بعد أن أحرز المركز الأول في الترتيب العام، حيث نال منتخب الشبلات المراكز الأولى في الفردي بعد تتويج ماري أبرش بالمركز الأول، وبانة عزي بالمركز الثاني، وعليا مرود بالمركز الثالث، وفي مسابقة الزوجي توّج الزوجي السوري أبرش وعزي بالمركز الأول، فيما حلّت عليا مرود ويارا كيال بالمركز الثاني، وفي فئة الأشبال حقق لاعبونا: ليث الحسن، وأسامة سراج، ونوار زهر الدين المراكز: الخامس والسادس والسابع على التوالي.

المدير الفني لاتحاد اللعبة، وسيم زينية، أوضح لـ “البعث” أن البطولة أقيمت على دورين، وتميز لاعبونا في الدور الأول فتأهلوا ليكون الرقم الصعب في الثاني، مبيّناً أن البطولة تشهد في السنوات الأخيرة علو كعب منتخبنا، ما يعطي تفاؤلاً كبيراً حول مستقبل الكرة الصفراء كون لاعبينا في الفئات العمرية استطاعوا إثبات أنفسهم، وإقناع الجميع ابتداء من مجلس إدارة اتحاد اللعبة بوضع ثقتهم فيهم لإعادة البريق إلى هذه اللعبة.

وأكد زينية أن المشاركة أكسبت جميع لاعبينا خبرات إضافية، الأمر الذي يساهم في صقل مهاراتهم ضمن تحضيراتهم للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

سامر الخيّر