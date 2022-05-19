“التجاري” يوقّع اتفاقية مع “الزراعي” لنشر أجهزته وعقداً لصيانة صرافاته ودراسة إعادة توزعها

دمشق – فاتن شنان

كشف مدير المصرف التجاري الدكتور علي يوسف عن إنجاز مذكرة تفاهم مع المصرف الزراعي لنشر أجهزة BUS تابعة للمصرف التجاري ضمن مكاتب وفروع المصرف الزراعي في الأماكن والأرياف البعيدة، كمنطقتي يبرود وقطنا في ريف دمشق على سبيل المثال، وكافة المناطق التي لا تتواجد بها صرافات للتجاري، أو تعاني ازدحاماً كبيراً، وستمكّن الاتفاقية كافة حاملي البطاقة الالكترونية التجارية من سحب مستحقاتهم المالية مع بداية الأسبوع القادم عبر تلك الأجهزة.

وفيما يتعلق بموضوع صيانة الصرافات، بيّن يوسف أنه تمت المصادقة على آخر عقد من عقود الصيانة لصرافاته، إذ يمتلك ثلاثة أنواع من الصرافات الصينية والأمريكية، ولم تتوفر خلال السنوات الماضية عقود صيانة لبعضها، الأمر الذي أدى إلى إشكاليات وأعطال مختلفة، ومع إنجاز هذا العقد تكون كافة الصرافات البالغ عددها ٢٤٠ صرافاً على امتداد المحافظات مشمولة بعقود صيانة سيتمكّن بواسطتها من معالجة أي عطل طارئ بالسرعة القصوى، بالتوازي مع عمل المصرف على معالجة ظاهرة الاختناقات بنشر أجهزة BUS أيضاً في كافة فروع المكاتب ليتم السحب من خلالها.

ونوّه يوسف إلى أنه يتم حالياً العمل على إجراء دراسة شاملة لكافة الصرافات لجهة وجودها الجغرافي، وحجم السحوبات منها، وأهمية حجمها، لتتم إعادة توزيعها من جديد بحيث تلبي متطلبات المتعاملين مع المصرف، بالإضافة إلى البحث عن أماكن يتواجد التيار الكهربائي فيها بشكل دائم كمراكز الاتصالات، ومراكز الكهرباء لتتم تغذيتها بصرافات تمكّن عملاء المصرف من الاستفادة منها بشكل أكبر.

يذكر أن عدد المتعاملين مع المصرف وصل إلى نحو ٦٥٠ ألف متعامل، وسيتم رفد أية منطقة خالية من الصرافات بصرافات وأجهزة BUS لتفادي الازدحام أو البحث عن صراف خارج المنطقة، وفي هذا السياق سيتم رفد مدينة القرداحة بصراف ثالث وأجهزة BUS.

أما بالنسبة للربط الالكتروني مع المصرف العقاري وأهميته لتلبية الخدمات التي يحتاجها كافة المتعاملين من المصرفين، فبيّن يوسف أن الربط موجود ولكنه غير مفعّل لأن المصرف العقاري يعمل حالياً على الانتقال لمنظومة الدفع الالكتروني، وبالتالي سيتم تفعيله بعد الانتهاء من ذلك.