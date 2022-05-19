الثورة وتشرين الأقرب لنهائي دوري سلة السيدات

تبدو حظوظ فريقي تشرين والثورة الأكبر للتأهل للمباراة النهائية لدوري السيدات بكرة السلة، وهما بحاجة لتحقيق الفوز عندما يلاقي تشرين فريق قاسيون، ويواجه الثورة جاره الوحدة في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي من الدوري، حيث يقام اللقاءان اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

قاسيون ينتظره لقاء صعب عندما يستضيف تشرين الساعة الخامسة مساء، خاصة أنه خسر مباراة الذهاب بفارق 19 نقطة (49 – 68)، ولم يظهر بالصورة التي تدل على أنه قادر على مجاراة تشرين، وتشرين بدا عازماً منذ بداية الموسم على الوصول للنهائي وتحقيق أول لقب له على صعيد سلة السيدات، ولن يرضى بالخروج من الموسم خالي الوفاض، ويسعى لتأكيد أن فوزه بالمباراة الأولى ليس مجرد صدفة، ويملك من المقومات ما يجعله يتجاوز قاسيون.

مباراة الوحدة مع الثورة التي ستقام الساعة السابعة مساء من الصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما بعد الأداء العالي من كلا الطرفين في المباراة الأولى التي انتهت لمصلحة الثورة بفارق 7 نقاط (85 – 78)، المباراة ستكون على درجة عالية من القمة والإثارة، وستبقى معلّقة لآخر ثانية، الوحدة قادر على رد الدين، وجرّ الثورة لمباراة فاصلة ثالثة بوجود المحترفة الأمريكية عليا مازيك التي سجلت 30 نقطة بمباراة الذهاب، لكنه بالمقابل سيواجه فريقاً صعب المراس يملك من المقومات والخبرة واللاعبات المميزات القادرات على تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للسنة الثالثة على التوالي.

مدربة الوحدة اليزابيث سيمون أكدت لـ “البعث” أن فريقها جاهز لمباراة اليوم، ولا توجد أية إصابات عند اللاعبات، مشيرة إلى أنه سيتم تلافي الثغرات التي رافقت الفريق في مباراة الذهاب، مضيفة: نحن ندرك قوة الثورة، ولكن لكل مباراة حساباتها، والمباراة لها خصوصية خاصة، ونسعى للفوز لنفرض مباراة فاصلة على أمل الفوز والتأهل للنهائي، وإعادة اللقب لخزائن النادي.

عماد درويش