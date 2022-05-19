السويد وإيطاليا تسجلان أول إصابة بفيروس جدري القردة القاتل

أعلنت السلطات الصحية في كل من السويد وإيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة القاتل.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية في بيان: “تأكدت إصابة شخص واحد في منطقة ستوكهولم بجدري القردة”، موضحة أن الشخص المصاب ليس مريضا بشكل خطير ولكن تم توفير الرعاية له”.

وأشارت كلارا سوندين، طبيبة الأمراض المعدية والمحقق في الوكالة، في بيان: “ما زلنا لا نعرف مكان إصابة الشخص بالفيروس. يجري التحقيق حاليا”.

وأضافت أن هيئة الصحة تحقق الآن مع المراكز الإقليمية لمكافحة العدوى فيما إذا كان هناك المزيد من الحالات في السويد.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في مستشفى سبالانزاني في روما، مضيفة أن “الشخص الذي وصل بعد إقامته في جزر الكناري، ظل في عزلة”.

 

ويظهر المرض النادر عادة من خلال الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

مقالات ذات صلة

خطيب زادة: العلاقات الإيرانية السورية وثيقة

17-يناير-2022

جيش الاحتلال لا يستبعد قيام جنوده بقتل”أبو عاقلة”

12-مايو-2022

قوات”الاحتلال” تعتقل طفلين في الضفة

4-مايو-2022

يفيموف: روسيا تعمل على نزع السلاح في أوكرانيا .. الجعفري: نحن شركاء لروسيا في هذه المواجهة مع الغرب

24-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى