بدء فعاليات مهرجان الوردة الشامية في قرية المراح

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

بدأت فعاليات مهرجان قطاف الوردة الشامية في قرية المراح تحت شعار “المراح عبق من سورية إلى الإنسانية”.

وبين وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالسياحة الريفية بكل ما تحتويه المناطق الريفية من جمال، وأنه تم التركيز على منطقة المراح لخصوصيتها من حيث التنمية الريفية والسياحة البيئية على اعتبارها نقطة جذب لكل المهتمين بالوردة الشامية حول العالم، مشيراً إلى أن الوردة الشامية هي سفيرتنا للعالم، وأن الوزارة تدعم زراعتها من خلال تأمين الغراس للفلاحين وتأمين الآليات الهندسية لاستصلاح الأراضي، كما أن لدى الوزارة رؤية مستقبلية للتوسع بزراعتها وزيادة عدد مشاتلها.

من جهته أشار المحافظ معتز أبو النصر جمران إلى أهمية هذه الوردة في حياة السوريين لكونها تحمل طابعاً جمالياً وتراثياً في الدرجة الأولى، كما تحمل طابعاً اقتصادياً من خلال زراعتها وتشغيل اليد العاملة وخاصة النسائية منها، وأن المحافظة تقدم لمزارعي الوردة الدمشقية الدعم اللازم، مشيراً إلى خطط مستقبلية لإنشاء معامل تقطير وتصنيع لمنتجات الوردة على أراضي المحافظة.

وأكد عدد من المزراعين أن زراعة الوردة الشامية تتوسع عاماً بعد آخر نظراً لفائدتها الكبيرة اقتصادياً بعد جني أزرارها وتقطيرها واستخراج ماء الورد منها واستخلاص الزيت من البتلات لاستخدامه في صناعة الأغذية والحلويات وصناعة العطور.