زراعة 23 ألف هكتار بالخضار الصيفية

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفية لهذا الموسم بلغت حتى اليوم 23449 هكتار من الخطة المقررة البالغة 83315 هكتار بنسبة تنفيذ حوالي 28%، وبلغت المساحة المزروعة من محصول البطاطا للعروة الربيعية 14272 هكتار من المساحة المخططة 20170 هكتار بنسبة تنفيذ 71% والبطاطا العروة الصيفية بلغت المساحة المزروعة 1061 هكتار من الخطة المقررة 1389هكتار بنسبة تنفيذ حوالي76%.

وذكر أنه تم زراعة 2082 هكتار بمحصول الذرة الصفراء من العروة الرئيسية، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن لهذا الموسم 23268 هكتار من الخطة المقررة والبالغة 57365 هكتار منها 4950 هكتار في دير الزور و12000هكتار في الرقة و5910 هكتار في الحسكة و255 في الغاب و6 هكتار في حماة و147 في حلب.

وأشار حيدر إلى أن حصاد محصول القمح والشعير بدأ في بعض المحافظات حيث تم حصاد 25 هكتار من محصول القمح في حمص، و5032 هكتار شعير في حمص وحلب.