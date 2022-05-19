نصف مشتري الغاز الروسي وافقوا على دفع ثمنه بالروبل

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن نحو نصف الشركات الأجنبية التي تشتري الغاز الروسي وافقت على دفع ثمنه بالروبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نوفاك قوله اليوم “إن نحو نصف العملاء الأجانب المتعاملين مع شركة (غازبروم أكسبورت) فتحوا حسابات بالروبل لسداد ثمن الغاز الروسي وذلك من أصل 54 عميلاً للشركة الروسية”.

وأشار إلى أن القائمة النهائية للمشترين الذين تحولوا إلى دفع ثمن الغاز بالروبل ستكون معروفة في الأيام المقبلة مؤكداً أن التحول إلى الروبل في مبيعات الغاز لدول الغرب كان ضرورياً وإجبارياً وذلك بهدف الحفاظ على عائدات تصدير الوقود الأزرق.