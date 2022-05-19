3 مراكز لتسويق الحبوب في الحسكة

بين معاون مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة خالد المحمد أن مراكز لاستلام الأقماح من الفلاحين هي جرمز والثروة الحيوانية والطواريج في مدينة القامشلي مع تحضير وتجهيز الساحات لافتاً إلى أنه من المقرر البدء بعملية بيع الأكياس الفارغة للفلاحين خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن افتتاح المراكز سيكون في الأول من حزيران القادم أما بالنسبة للأقماح القديمة من المواسم السابقة فسيتم استقبالها قبل أسبوع من الموعد المحدد لافتتاح المراكز مبيناً أن رصيد فرع المؤسسة من أكياس الخيش حالياً يبلغ مليوناً و537 ألف كيس.

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