إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة  

ذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث اقتحمت بلدة بيتا وقرية بيت دجن وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين.