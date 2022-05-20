اتحاد الكتاب يشارك بمعرض طهران للكتاب ويحتفي بإصدارين مترجمين إلى الفارسية

شارك رئيس اتّحاد الكتّاب العرب الدّكتور محمد الحوراني في معرض طهران الدّولي للكتاب بدورته الثّالثة والثّلاثين، وذلك بحضور أعضاء السّفارة السّورية في طهران ورئيس اتّحاد الكتّاب العرب الدّكتور محمد الحوراني ورئيس اتّحاد النّاشرين السّوريين هيثم حافظ وعدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين الإيرانيين.

وتمّ خلال المعرض الاحتفاء بصدور كتابين مترجمين إلى اللغة الفارسية من تأليف الدّكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصّة في رئاسة الجمهورية العربية السّورية، أحدهما بعنوان: “عشر سنوات مع حافظ الأسد 1990-2000″، والثّاني بعنوان: “حافة الهاوية وثيقة وطن” ترجمهما إلى اللغة الفارسية رامين حسين‌ آباديان ونشرتهما مؤسسة الثّقافة والصّحافة الإيرانية.