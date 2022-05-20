الثورة (حامل اللقب) في نهائي دوري سلة السيدات

تأهل فريق الثورة للسيدات إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب بطولة الدوري لأندية الدرجة الأولى بفوزه الكبير على الوحدة في المباراة الثانية للسلسلة للدوري بفارق ٣١ نقطة وبنتيجة ( ٨٣-٥٢ ) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس في صالة الفيحاء الرئيسية بدمشق..

المباراة قدمت فيها لاعبات الثورة أداء عاليا خاصة بالناحية الدفاعية (عكس مباراة الذهاب) كما كان الهجوم بأفضل الحالات وتمكنت التونسية سلمى مناصرية من سد كافة الطرق للاعبات الوحدة للتسجيل من تحت السلة، وعرف مدرب الثورة كيف يوقف اللاعبة الأميركية للوحدة عليا مازيك وهو ما كان له الأثر الكبير لفوز الثورة الذي تقدم بالربع الأول

(٢٠-١٦) وأنهى الثاني (١٥-٨) ورفع الفارق بالثالث (٢٦-٩) ورغم التكافؤ بالربع الأخير

إلا أن الثورة فاز فيه بنتيجة (٢٢-١٩)..

الثورة سيلتقي في المباراة النهائية (الفائز ب٢من٣ سيتوج باللقب) الفائز من لقاء تشرين مع قاسيون المقرر يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أن فرضت سيدات قاسيون مباراة ثالثة (فاصلة) على سيدات تشرين بعد الفوز عليهم بفارق ٦ نقاط (٧٢-٦٦) نقطة لتشرين ليتعادل الفريقان ١ – ١ في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي حيث سبق لتشرين أن فاز بالمباراة الأولى(٦٨-٤٩)..

عماد درويش