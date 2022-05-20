السيد نصر الله: الأحداث منذ العام 1982 أثبتت صحة خيارات المقاومة 

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الأحداث منذ العام 1982 أثبتت صحة خيارات المقاومة في لبنان وسورية والمنطقة.

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة نقلتها قناة المنار اليوم “إن خياراتنا السياسية كانت دائماً هي الصائبة وهي التي انتصرت منذ العام 1982 إلى اليوم، وسورية هي التي وقفت معنا بجد ودعمت وقاتلت وقدمت الشهداء” داعياً إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع سورية بأسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني قال السيد نصر الله: “نحن أمام تحديات داهمة وصادمة وخطيرة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء ما يتطلب منا السعي إلى دولة عادلة وقادرة تكون سلطتها وطنية صادقة وشجاعة تقدم المصلحة الوطنية على كل المصالح الأخرى” داعياً للانفتاح شرقاً وغرباً وعدم الخضوع للإملاءات الأمريكية لمنع التداعي والانفجار في البلد.