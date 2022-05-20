الولايات المتحدة تنشر منتجات أسلحة مزيفة

أكد مدير عام شركة روس أوبورون اكسبورت الحكومية ألكسندر ميخيف أن الولايات المتحدة والدول الغربية تحاول إخراج روسيا من سوق الأسلحة من خلال نشر منتجات مزيفة مشيراً إلى أن واشنطن تنتهك أسس القانون الدولي بتسليمها الجيش الأوكراني أسلحة مخصصة لأفغانستان.

ونقلت وكالة تاس عن ميخيف قوله إن “الانترنت ووسائل الإعلام الأجنبية تعج بالمنتجات المقلدة وأن آلات الدعاية الأمريكية والغربية تعمل ضد روسيا بكامل طاقتها وذلك لتشويه سمعة بلدنا وجيشنا ومعداتنا العسكرية ومحاولتهم إخراجنا من سوق الأسلحة من خلال الإعلان عن تدني القدرة القتالية للأسلحة الروسية”.

وأضاف ميخيف “نحن نعلم الحقيقة فمعداتنا العسكرية والأرضية والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر وأنظمة الدفاع الجوي موثوقة وقوية وجاهزة للقتال وتؤكد خصائصها بثقة”.

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