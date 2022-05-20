توقيف أربعة أشخاص يمتهنون سرقة المبالغ المالية من السيارات

تمكن قسم شرطة ميسلون في حلب من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يمتهنون سرقة المبالغ المالية من السيارات المركونة في الشوارع العامة بمدينة حلب، واعترفوا بسرقة مبلغ (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية من ضمن سيارة كانت مركونة مقابل مشفى العيون في حي قاضي عسكر، وسرقة مبلغ (2.000.000) مليوني ليرة سورية من ضمن سيارة كانت مركونة في حي صلاح الدين.

إضافة لسرقة مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية من ضمن سيارة كانت مركونة جانب مطعم باباي في حي الموكامبو.

كما تمت سرقة مبلغ (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية من ضمن سيارة كانت مركونة تحت جسر الشعار.

و سرقة مبلغ (700.000) سبعمائة ألف ليرة سورية من ضمن سيارة كانت مركونة جانب الحديقة العامة.

ومبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ليرة سورية من ضمن سيارة كانت مركونة جانب كازية الشياح بحي المشارقة.

تم استرداد مبلغ وقدره (2.700.000) مليونين وسبعمائة ألف ليرة سورية من المبالغ المسروقة ، ونظم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.