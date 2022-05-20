روسيا: الولايات المتحدة تفتعل مجاعة في سورية

شددت روسيا على عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية، وحملت الولايات المتحدة المسؤولية عن افتعال مجاعة في هذا البلد.

وأشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بشأن الوضع الإنساني في سورية، إلى أن الأمم المتحدة “لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سورية وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد”.

وتابع: “تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية”.

وأشار بوليانسكي إلى أن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل “شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات”.