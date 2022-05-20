معركة الأمتار الأخيرة تشتد في الدوريين الإنكليزي والإيطالي

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية نحو الدوريين الإنكليزي والإيطالي، حيث حسم اللقب ينتظر صافرة النهاية للجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في البطولتين. والبداية مع الدوري الإنكليزي الممتاز الأكثر شعبية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، والسبب نتائج الجولة السابقة عندما تعادل المتصدّر مانشستر سيتي مع وست هام، ونجح ليفربول الوصيف في الفوز بصعوبة على ساوثامبتون، ما قلّص الفارق بين السيتي والليفر إلى نقطة يتيمة.

ويلتقي السيتزنز مع أستون فيلا الرابع عشر، فيما يواجه ليفربول ولفرهامبتون الثامن، ومع أن لقاء الريدز أقوى نظرياً وأصعب، إلا أن مباراة السماوي لها طبيعة خاصة، فالخصوم يدربهم أحد أساطير النادي الأحمر ستيفن جيرارد، وكتيبة يورغن كلوب تعوّل على هدية لا تُقدّر بثمن من قائدها السابق، طبعاً يتوجب عليها ضمان الفوز أولاً.

في الموسم الماضي، تمكّن السيتي من حسم اللقب بعد تفوق لاعبي غوارديولا على باقي المنافسين وسقوط العديد من الأندية في فخ الإصابات، وعلى رأسهم ليفربول، رغم أن رحلته لم تكن سهلة في البدايات، إذ بدأ الموسم بصورة سيئة قبل تحويل الأمور لمصلحته وتصحيح الأوضاع ليتصدّر الدوري ويحقق اللقب، أما هذا العام فقد حلق السيتي في الصدارة وحيداً وبفارق كبير عن أقرب منافسيه في الأسابيع الأولى، لكن الفارق بدأ يقلّ تدريجياً فهل ستكون الآية معكوسة؟.

وفي حال التعادل، وهو أبعد الاحتمالات، فبحسب لائحة الدوري الإنكليزي الممتاز، فإنه يتمّ اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب: فارق الأهداف وعدد الأهداف والنقاط في المواجهات المباشرة والأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة، وستجرى مباريات هذه الجولة في التوقيت نفسه في تمام الساعة السادسة عصراً من يوم الأحد.

إيطالياً، ورغم أن الحسابات أصبحت محصورة جداً قياساً بالجولتين السابقتين، حيث لا بديل للإنتر الوصيف عن الفوز وانتظار نتيجة مباراة المتصدّر وجاره اللدود الميلان، إلا أن كل شيء وارد ما دامت المباريات جارية، فالفارق بين الجارين وصل إلى نقطة، لكنه عاد وأصبح نقطتين مع تفوق كبير بفارق الأهداف للفريق الأحمر والأسود.

وسيواجه ميلان ساسولو الحادي عشر، فيما يستعدّ الإنتر لمواجهة سامبدوريا الخامس عشر، ويمكن القول إن المباراتين بالسوية نفسها، لذا هما مفتوحتان على كل الاحتمالات، وفي حين يحتاج الروسونيري للفوز أو التعادل لضمان اللقب، على الإنتر الفوز فقط بشرط خسارة الميلان.