أجسام الشرطة تتصدر منافسات بطولة حلب للفيزيك(للمدقق)

حلب – محمود جنيد

بعيدا عن صخب التحضيرات القائمة على قدم وساق للقاء الافتتاح ضمن سلسلة الدور نصف النهائي لدوري سلة الرجال بين أهلي حلب والجلاء، وفي صالة البطولات لالعاب القوة المحاذية لصالة الحمدانية الدولية لكرة السلة، أقيمت يوم أمس بطولة حلب لبناء الأجسام لفئة الفيزيك بمشاركة ثمانية عشر لاعبا مثلوا خمسة أندية، حيث تفاعل الجمهور الحاضر مع العروض التي أفرزت أجسام مميزة وواعدة بالمنافسة على مستوى الجمهورية وذلك في البطولة المركزية التي ستقام مطلع شهر حزيران المقبل.

رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في حلب سالم خياطة أشار ل “البعث” إلى قوة المنافسة والمستويات الفنية الجيدة التي ظهرت في البطولة إضافة للتنظيم الذي لاقى استحسان الجميع.

وأضاف خياطة: لعبة بناء الأجسام مازالت حاضرة وبقوة على خارطة العاب القوة الحلبية رغم الظروف العامة وارتفاع تكاليف التحضير ، وفنية اللعبة وبالتعاون مع الكوادر تبذل ما بوسعها للارتقاء بالمستوى وتخريج الأبطال القادرين على حصد النتائج الإيجابية على مختلف الصعد.

وبنتيجة المنافسات تصدر نادي شرطة حلب ترتيب الأندية المشاركة تلاه الحرية، وجاء الاتحاد ثالثا وجيش حلب رابعا وعمال حلب خامسا وأخيرا ، أما على صعيد النتائج الفردية فقد جاء أصحاب المراكز الأولى وحسب الطول كمايلي:

طول 170 سم : معاوية عيسى قدور.

طول 173 سم: وائل سماقية.

طول 176 سم:بلال جبيلي.

طول 179 سم:عبد القادر دباغ.

طول 182 سم:ناظم مصري.

طول +182سم: محمد فؤاد ناشد.