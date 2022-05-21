إخماد حريق اندلع بمنطقة أعشاب ونفايات بالقرب من سور مصفاة بانياس

وأوضح مدير شركة مصفاة بانياس المهندس محمود قاسم أن الحريق بعيد عن خزانات المصفاة وأنه حصل في منطقة نفايات وأعشاب يابسة يمر فيها خط توتر عشرين كيلو فولط والذي تسبب بماس كهربائي أدى إلى اشتعال الأعشاب وانبعاث دخان كثيف بأجواء المدينة وذلك نتيجة الرياح الشرقية الجافة.

بدوره أشار رئيس بلدية بانياس المهندس بشار حمزة في تصريح مماثل إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل وكوادر الإطفاء تقوم حالياً بمرحلة التبريد لافتاً إلى أن عناصر فوج إطفاء البلدية كانوا مستنفرين وعلى جهوزية تامة من جهة المنطقة الصناعية لحين انتهاء الحريق استعداداً للسيطرة عليه في حال امتداده باتجاه المدينة.