انهيار ترابي في وادي سفيرة بركن الدين

أكدت محافظة دمشق أن انهيارا ترابيا حدث في الفالق الانهدامي بحارة السد في وادي سفيرة بركن الدين وعلى الفور قامت المديريات المعنية بالمحافظة وقسم شرطة المحافظة بالتوجه الى المكان المذكور وعملت مع أعضاء مجلس المحافظة والمجتمع المحلي بإخلاء المنازل بجانب الفالق الانهدامي وفوقه تحسبا لأي انهيار مفاجئ يمكن حدوثه وذلك حرصا على سلامة القاطنين.
وكشفت المديريات المعنية بالتعاون مع خبرات هندسية على الموقع تمهيدا لإجراء السبور وطرق الحل المناسبة وإعداد التقرير اللازم بالسرعة القصوى.

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