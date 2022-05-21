بايدن يدعم النظام الأوكراني ب 40 مليار دولار  

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا لدعم النظام الأوكراني بمساعدات إضافية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار.

والتشريع، الذي أقره الكونغرس بدعم من الحزبين، يعمق التزام الولايات المتحدة تجاه نظام أوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة الروسية في ذلك البلد.

ويهدف التمويل إلى دعم نظام أوكرانيا حتى سبتمبر، وهو مبلغ كبير مقارنة بإجراء الطوارئ السابق الذي قدم 13.6 مليار دولار.

ويقدم التشريع الجديد 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وهناك أيضا 8 مليارات دولار في صورة دعم اقتصادي عام، و5 مليارات دولار لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي قد ينجم عن انهيار الزراعة الأوكرانية وأكثر من مليار دولار لمساعدة اللاجئين.