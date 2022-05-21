بحث إنجاز امتحانات طلاب الشهادات العامة في الحسكة

تمت مناقشة الإجراءات والمستلزمات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية لطلاب الشهادات العامة “التعليم الأساسي والثانوي” في الحسكة  كمحور أساسي في اجتماع محافظ الحسكة غسان خليل مع الكوادر التربوية والتعليمية المكلفة بالعملية الامتحانية في المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية وتكاتف كل الجهات لإنجاز وتسهيل الأمور أمام الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة وإتمام عملية الامتحانات بنجاح كونها حصيلة جهد كبير بذله الطالب والتلميذ وأولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية.

من جانبها أكدت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة للامتحانات وتضافر كل الجهود من أجل إنجاح العملية الامتحانية مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي بلغ 24574 تلميذاً وطالباً موزعين على 223 مركزاً امتحانياً في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفها منهم 13289 تلميذاً في التعليم الأساسي و11285 طالباً في التعليم الثانوي.

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