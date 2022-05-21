بريطانيا تخطط لتسليح مولدوفا

مع استمرار الأزمة الأوكرانية تحاول بريطانيا وحلفاؤها في حلف الناتو استغلال دولة مولدوفا المتاخمة لأوكرانيا من الجنوب الغربي وتحويلها إلى أداة جديدة للترويج لمزاعم بوجود “تهديد روسي”

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية:أود أن أرى مولدوفا مجهزة وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي.. هذا نقاش نجريه مع حلفائنا.

وأضافت تراس إن “المحادثات جارية للتأكد من أن دفاعات مولدوفا يمكن أن تردع أي هجوم في المستقبل” في إشارة واضحة منها إلى استخدام ذريعة “مواجهة روسيا” لتبرير التحرك الجديد بتسليح مولدوفا.