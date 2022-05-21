تعاون سوري عماني في مجال الآثار والمتاحف

تعاون سوري عماني في مجال الآثار والمتاحف

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح اليوم مع القائمين على المتحف الوطني العماني سبل تطوير التعاون المشترك وذلك ضمن زيارتها لسلطنة عمان.

وفي لقاء على هامش الجولة ناقشت وزيرة الثقافة مع أمين المتحف جمال الموسوي أساليب ومنهجيات العرض المتحفي الحديثة والتعاون القائم بين المتحف الوطني في عمان ومديرية الآثار والمتاحف السورية مؤكدة ضرورة تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض عمل وتعاون الجانبين المشترك في هذا المجال.

يذكر أن الآثار السورية حلت ضيفة على متحف عمان الوطني حيث يقدر عدد القطع بـ 175 قطعة رممت وحفظت بأساليب وطرق حديثة في مخابر متحف عمان.

ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لعدد من هذه القطع الأثرية السورية.