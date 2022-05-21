مباحثات سورية عمانية حول تطوير التعاون في مجال الآثار والمتاحف

وجالت الوزيرة في أقسام المتحف الذي يضم 14 قاعة وصالة ويحوي عدداً كبيراً من المعروضات والتحف والآثار القيمة واستمعت إلى شرح حوله قدمته الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد نائب رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني ومساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي.

وبينت الدكتورة منى أن المتحف يعرض قطعاً أثرية من مختلف العصور ويعد مركزاً تعليمياً مهماً للزائرين والباحثين ومن أبرز المعالم والمؤسسات الثقافية الحديثة في سلطنة عمان.

وفي لقاء على هامش الجولة ناقشت وزيرة الثقافة مع أمين المتحف جمال الموسوي أساليب ومنهجيات العرض المتحفي الحديثة والتعاون القائم بين المتحف الوطني في عمان ومديرية الآثار والمتاحف السورية مؤكدة ضرورة تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض عمل وتعاون الجانبين المشترك في هذا المجال.

يذكر أن الآثار السورية حلت ضيفة على متحف عمان الوطني حيث يقدر عدد القطع بـ 175 قطعة رممت وحفظت بأساليب وطرق حديثة في مخابر متحف عمان.

ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لعدد من هذه القطع الأثرية السورية.