مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي واتفاقات للتبادل التجاري بين سورية وصربيا

وقعت سورية وصربيا اليوم في بلغراد مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في المجال الزراعي.

وتتضمن المذكرة التي وقعها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربي بريتسلاف ناديموفيتش دعم وتعزيز التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية وتطوير وإدخال التقنيات الحديثة في المجال الزراعي النباتي والحيواني والتعاون في مجالات التقانات الحيوية والزراعات العضوية وتربية الأحياء المائية وتطوير سياسات الجودة في الزراعة وسبل تنفيذها من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ دورات تدريبية.

كما تتضمن المذكرة تطوير وتنفيذ مشاريع ذات منفعة مشتركة لمعالجة القضايا الأساسية والأولويات في القطاع الزراعي وإيلاء الأهمية لتوطين سلاسل الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي وما يرتبط بهما من ممارسات لتحقيق رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأكد المهندس قطنا خلال اللقاء ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين مشيراً إلى القوانين والتعليمات الناظمة للحجر الزراعي النباتي والحجر البيطري التي تعد النواة الرئيسية لمحددات التبادل التجاري.

كما لفت المهندس قطنا إلى الشروط الفنية والمالية لاستيراد الأعلاف وتبادل منتجات الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية مطلعاً الجانب الصربي على روزنامة للمنتجات الزراعية الطازجة متضمنة الكميات القابلة للتصدير إلى صربيا مع المواعيد المتاحة بها.

من جهته أشار وزير الزراعة الصربي إلى رغبة بلاده في تعزيز التبادل التجاري مع سورية مشدداً على أهمية ارتقاء العلاقات الاقتصادية الزراعية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين وضرورة الاستفادة من قدرة الجانب الصربي على تصدير العديد من المنتجات الزراعية الفائضة لديه من القمح والذرة وزيت الذرة وعباد الشمس والأسمدة والأعلاف.