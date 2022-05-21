ميداليتان ذهبيتان وفضية وبرونزية لسورية في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي 2022

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الميداليتين الذهبيتين أحرزهما كل من الطالبة جنى نائل نعمان من الصف الثاني الثانوي والطالب ليث هيثم الشيخ من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين فيما حصل على الميدالية الفضية الطالب رصين صادق شبيب من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين والميدالية البرونزية عمار راقد مسعود من الصف الثاني الثانوي من ثانوية شطحا من ريف حماة.

ولفتت الهيئة إلى أن خصوصية هذا الأولمبياد تمثلت بإقامته على مرحلتين الأولى هي البحث في مسألة علمية والمطلوب من المشاركين حلها وكتابة موضوع علمي عنها وفي المرحلة الثانية منه يطلب من المتأهلين من المرحلة الأولى البحث في قضية علمية ووضع أفكار ومقترحات جديدة وعرض علاج هذه المسألة من خلال فيديو مسجل لما توصل إليه الطالب.

ووفق بيان الهيئة حقق الأولمبياد العلمي السوري في هذه المشاركة الثانية له على التوالي تقدما نوعياً مهماً لتكون الحصيلة المركز الثاني بعد إندونيسيا بين الدول المشاركة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والارتقاء بالفوز بالميداليات الذهبية من خلال (ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية) بعدما كانت حصيلته في مشاركة العام الماضي 5 ميداليات فضية وميدالية برونزية.