استطلاع: 75% من السود الأميركيين قلقون من تعرّضهم لاعتداءات عنصرية

البعث- وكالات:

أظهر استطلاع للرأي جرى في الولايات المتحدة الأميركية أنّ “75 % من السود الأميركيين يساورهم القلق من تعرضهم لاعتداءات عنصرية”، وذلك بعد إطلاق النار على جمع من السود أدّى إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص منذ نحو أسبوع.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” بالتعاون مع شركة “إیبسوس” للإحصاءات استطلاعاً جديداً على عيّنة من السود الأميركيين أظهر أنّ “75% منهم أعربوا عن قلقهم من تعرّض أبناء عرقهم لاعتداءات بسبب لونهم الأسود”، مشيرين إلى الاعتداء الذي تعرض له السود في منطقة بوفالو بمدينة نيويورك الأسبوع الفائت.

وذكر الاستطلاع أنّ “70% من السود الأميركيين يعتقدون بأنّ أكثر من نصف البيض الأميركيين يحملون أفكاراً مرتبطة بالتمييز العنصري، في حين أن 19% أعربوا عن اعتقادهم أن نصف البيض يحملون مثل هذه الأفكار”.

وقال ثلثا المشاركين في الاستطلاع إنّ “شعور الاستعلاء لدى البيض يعتبر أكبر مشكلة”، في حين كانت النسبة 28% قبل 5 أعوام، فيما رأى 5% أنّ “هذه المشكلة اليوم هي أصغر من الماضي”.

وأعرب 70% من المشاركين في الاستطلاع عن “حزنهم” لإطلاق النار الذي أودى بحياة 10 أشخاص، فيما رأى 62% أن هذا العمل “أشعرهم بالغضب”، وقال نصفهم إنّهم “مستاؤون” من هذا الحادث، وأكد 34% أنهم “يشعرون بالخوف” و21% قالوا إنّهم “صعقوا بالخبر”، واكتفى 8% بالتعبير بأنهم “استغربوه”.