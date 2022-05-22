افتتاح نادي الشهيد باسل الأسد الرياضي

افتتح الاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم نادي الشهيد باسل الأسد الرياضي الجامعي المركزي في المدينة الجامعية، ويتضمن النادي الذي سيتيح للطلاب ممارسة هواياتهم الرياضية والدورات التدريبية للطلاب بأسعار رمزية عدداً من القاعات والصالات والألعاب (كرة الطاولة والألعاب القتالية والكاراتيه والبلياردو والهوكي والتايكوندو والآيروبيك واليوغا وغيرها .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أن النادي احد المنشآت المهمة لتأمين البيئة الجامعية الحاضنة للطلبة لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية أثناء دراستهم ومتابعتهم التحصيل العلمي وبالتالي رفد الرياضة الوطنية بالمواهب القادرة على المنافسة في المحافل الرياضية على المستوى المحلي والخارجي، لافتاً إلى أن الوزارة داعمة لهذا الموضوع من أجل إقامة أندية مماثلة في الجامعات والمدن الجامعية في المحافظات.

بدورها رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان لفتت إلى أن افتتاح النادي يأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد والوزارة لإقامة سلسلة من المنشآت التي يحتاجها الطلاب الهادفة إلى اكتشاف مواهبهم والعمل على رعايتها بكل الإمكانيات وتعزيز ثقافة التميز لديهم.