“التربية”تفتتح دورة تدريبية مركزية على برنامج لتعليم ذوي الإعاقة

بهدف تنمية القدرة على استخدام فنيات ومهارات برنامج بورتاج في تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة بالمدارس الدامجة على الجوانب الأكاديمية والنمائية، افتتحت اليوم في وزارة التربية دورة تدريبية مركزية على برنامج بورتاج (portage)، والتي تتوجه لرؤساء شعب التربية الخاصة ومنسقي الدمج في مديريات التربية بالمحافظات.

وأكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن الوزارة تعمل بهدف تطوير واقع المدارس الدامجة بشكل علمي ومدروس، مبيناً أهمية الأبحاث والدراسات والبيانات والبرامج المبنية على الواقع لتتناسب مع حاجات أطفال سورية خصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة، وبناء شبكة تواصل مع المؤسسات المعنية في المحافظات لتبادل الخبرات وحل المشكلات وتأمين مختلف المستلزمات الخاصة بها.

وأوضح معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة، وخلق فرص لدمجهم والاستفادة من طاقاتهم، مضيفاً أن وزارة التربية تعمل بشكل مستمر على تطوير مناهج صعوبات التعلم، وغرف المصادر، وتقييم وتطوير مهارات الطفل في المجال الاجتماعي الانفعالي والاتصالي، والأنشطة الحركية الهادفة، وفي مجال طرائق التعلم.