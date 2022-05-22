الدفاع الروسية: إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات ذخيرة و13 تجمعاً للقوات الأوكرانية

البعث- وكالات:

في اليوم الـ88 للعملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، في دونباس خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي قال أيضاً: إن الطيران الحربي الروسي ضرب ثلاثة مراكز قيادة، و26 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، كما دمّر مستودعاً للذخيرة في دونيتسك.

وأضاف: نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكر المتحدث أنه خلال اليوم الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 طائرة مسيرة أوكرانية في الجو في دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق).

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، و41 موقع قيادة، و76 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، بما في ذلك 3 بطاريات راجمات صواريخ من طراز “غراد”، بالإضافة إلى محطة “بوكوفيل” للحرب الإلكترونية في مقاطعة نيكولايف (جنوب).

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و977 طائرة دون طيار، و317 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3198 دبابة ومدرعة أخرى، و408 راجمات صواريخ، و1622 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3077 مركبة عسكرية خاصة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للطلعات القتالية للمروحيات الضاربة من طراز “كا-52″، خلال تنفيذ مهامها ضمن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وخلال إحدى الطلعات، تم اكتشاف معدات عسكرية ومواقع مموّهة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.

وعلى الفور، قامت المروحيات القتالية الروسية، بتدمير القافلة العسكرية والمواقع الأوكرانية، بضربات جوية باستخدام صواريخ طائرات غير موجهة.

وفي خبر لافت، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف: إن الصاروخ الباليستي الثقيل الجديد العابر للقارات “سارمات”، هو “سيف القصاص والانتقام” الروسي.

ولدى حديثه عن اختيار اسم الصاروخ، أشار كاراكاييف إلى أن السارماتيين (قبائل إيرانية ازدهرت في الفترة بين القرنين الخامس قبل الميلاد والرابع الميلادي في جنوب روسيا)، كانوا شعباً شجاعاً وتسلّحوا برماح وسهام ثقيلة وطويلة.

وأضاف: “والأهم من ذلك، كان لديهم سيف مستقيم رهيب يثير الرعب في نفوس العدو. وكانت هذه القبائل تعتقد أن هذا السيف سينزل العقاب والقصاص بأعدائها. على الأرجح، تسمح لنا خصائص صاروخنا بالحديث عن ذلك بالضبط – فعلاً يمكنه لعب دور سيف الانتقام والقصاص وهو يحذر العدو من أن روسيا محمية بشكل جيد”.

وأشار كاراكاييف، إلى أن هذا الصاروخ الروسي الجديد يستطيع التحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي، وكذلك وفق مسارات أخرى.

والصاروخ الجديد يستطيع بسهولة تخطي الدرع الصاروخي المعادي، ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقليص مجال تسارع الصاروخ بعد الإطلاق. ووفقاً له، يتسارع “سارمات” بسرعة تقارب سرعة الصواريخ الخفيفة التي تعمل بالوقود الصلب، رغم أنه من النوع الذي يزيد سرعته بشكل أبطأ.

وأكد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، أنه من المتوقع أن يبقى هذا الصاروخ في الخدمة لمدة 50 عاماً.

إنسانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن الجيش الروسي قام بإجلاء أكثر من 60 شخصاً من سكان مقاطعة خاركوف الأوكرانية، إلى مقاطعة بيلغورود في روسيا.

وذكرت الوزارة، أن المناطق السكنية في مقاطعة خاركوف تتعرّض بشكل دوري للقصف من القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك قرّر المدنيون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال، المغادرة وطلبوا من القوات المسلحة الروسية مساعدتهم.

بالإضافة إلى ذلك، أنقذ الجيش الروسي حوالي 30 كلباً وقطة من الجوع في ضواحي خاركوف، وسيتم توزيعهم على بعض دور إيواء الحيوانات.