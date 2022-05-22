الدكتور ميا يقدم أوراق اعتماده سفيراً جديداً لسورية لدى سلطنة عمان

وفي تصريح لـ سانا اليوم قال الدكتور ميا إن الوزير البوسعيدي أكد بعد تسلمه أوراق الاعتماد على عمق العلاقات السورية العمانية ووصفها بالأخوية وعميقة الجذور مشيراً إلى حرص السلطنة على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء السكرتير الثالث في وزارة الخارجية العمانية فاديه البوظه.