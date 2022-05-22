“الدومانيون” ينفضون غبار الحرب ويتوّجون النصر العسكري بنصر رياضي

ريف دمشق- علي حسون

لم يكتف أبناء دوما بريف دمشق بنفض غبار الحرب، وعودة شريان الحياة للنبض من جديد على المستوى الخدمي، بل أصروا على تحقيق نصر رياضي ليتوّج انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب .

النصر الرياضي صنعه فريق دوما لكرة القدم بعد أن استطاعوا برقم وزمن قياسيين أن يتأهلوا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، حيث اعتبر رئيس النادي المهندس خالد سلام في حديث لـ “البعث” أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر الجهود من إدارة النادي والمحبين والمتابعين والمجتمع المحلي، إذ جسّد الفريق شعار “الأمل بالعمل”، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار لا تقتصر على بناء الحجر، بل يأتي البناء الرياضي من أولوياتها، لاسيما أنه جاء بعد خطة واضحة المعالم وضعتها إدارة النادي بالتعاون مع أبناء المدينة.

ولفت سلام إلى أن الخطة بدأت مع اتخاذ قرار تأهيل المنشآت الرياضية في المدينة وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تأمين موارد مالية للألعاب التي يشارك بها النادي، إضافة إلى الألعاب الفردية “كالشطرنج وألعاب القوة” كونها لا تحتاج للكثير من التكاليف المالية مقارنة بالألعاب الجماعية، مضيفاً أنه منذ بداية التخطيط من أجل الوصول بالفريق للدرجة الأولى قامت الإدارة مع الداعمين للفريق بالعمل على بث الروح المعنوية في نفوس اللاعبين، وأنهم قادرون على الإنجاز رغم كل الصعوبات والمعوقات والظروف المعيشية الصعبة، خاصة أن لاعبي الفريق كانوا يواظبون على التمارين، ويخوضون المباريات بروح عالية، معتمدين على الحافز المعنوي وإيمانهم بأن دوما تستحق الكثير منهم .

ويرى رئيس النادي أن الدرجة الأولى لن تكون أقصى الطموح، بل المنافسة على المراتب الأولى من خلال دعم الفريق، واستقدام لاعبين من أندية أخرى، بالإضافة إلى الاعتماد على أولاد النادي، مع تقديم الرواتب والحوافز المالية، والبحث عن استثمارات للنادي “كبناء صالة أفراح وملاعب سداسيات ومقصف وروضة أطفال”، ما يساهم في رفد خزينة النادي، وبالتالي تأمين الاحتياجات المطلوبة من أجل خوض غمار منافسات الدرجة الأولى.

وفي الوقت ذاته لم يخف سلام وجود صعوبات جمة تواجه النادي من ناحية عدم توفر الملاعب المناسبة، وتجهيزات للألعاب، وغياب الاستثمارات، وضرورة إعادة بناء سور للمدينة الرياضية، مطالباً الاتحاد الرياضي بتخصيص جزء من قيمة عقود اللاعبين فوق سن 23 عاماً للنادي الأم، خاصة أن قرار إبرام العقد وتحرير اللاعب من دون الرجوع للنادي.

يشار إلى أن تأهل فريق دوما إلى الدرجة الأولى جاء بعد تغلبه على فريق شهبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الجلاء بدمشق ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور النهائي لأبطال المحافظات لأندية الدرجة الثانية، رافعاً رصيده إلى ست نقاط، حيث سبق له الفوز في أولى مباريات المجموعة على فريق جاسم.